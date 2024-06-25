البصرة تقترب من نصف درجة الغليان

السومرية نيوز – محليات

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد الأربعاء.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد الأربعاء ستتراوح بين الـ(40 – 49) درجة مئوية". وأضافت ان "محافظة البصرة ستسجل درجة حرارة 49 مئوية كما ستسجل محافظات الديوانية وميسان وذي قار والمثنى 48 مئوية، فيما ستسجل العاصمة بغداد 47 درجة مئوية".

