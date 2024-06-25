أحدث صورة للمرجع الديني الأعلى السيد السيستاني

السومرية نيوز - محليات



اظهرت صورة حصلت عليها السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء، أحدث ظهور للمرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني تزامنا مع عيد الغدير الأغر.

وانطلقت فعاليات الاحتفال بعيد الغدير بتحضيرات من العتبة العلوية، من يوم الجمعة الماضي وتستمر الفعاليات حتى الجمعة القادمة، وبمشاركة 12 دولة.