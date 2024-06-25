مسافرون قادمون من اربيل يتفاجأون باغلاق بوابات الاستقبال بمطار بغداد (فيديو)

وقال احد الركاب في حديث لـ السومرية نيوز، انه "بعد نزولنا من طائرة الخطوط الجوية العراقية القادمة من أربيل الى بغداد تفاجئنا بإغلاق بوابات المطار بتوجيه من المدير العام للمطار ولم يتم فتح البوابات الا بعد الاتصال بوزير النقل مرتين ومرور نصف ساعة على الاتصال.وأشار الركاب الى "تعرض بعض المسافرين للأغماء بسبب حرارة الجو ما أدى الى نقلهم الى المستشفى".وطالب المسافرون "بإقالة مدير عام مطار بغداد بسبب الإجراءات المتبعة في إدارة المطار واغلاق البوابات".