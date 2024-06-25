احتفال جماهيري بعيد الغدير في الزعفرانية ببغداد

شهدت منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد، مساء الثلاثاء، احتفالا جماهيريا بعيد الغدير.

وقال مراسل السومرية، إن شيوخ ووجهاء واهالي منطقة الزعفرانية احتفلوا بعيد الغدير الاغر وسط حضور جماهيري كبير.

يذكر أن المسلمين الشيعة يحتفلون سنوياً بعيد الغدير الذي يوافق 18 من شهر ذي الحجة والذي يعتبرونه اليوم الذي أوصى فيه النبي محمد (ص) بالإمام علي (ع) خليفة من بعده بعد إنهائه حجة الوداع سنة 10 هجرية، وجرت الوصية في "غدير خم" قرب مكة المكرمة.