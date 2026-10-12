التربية تقرر إضافة درجتين لمعالجة الدرجات الحرجة.. وهذه الصفوف المشمولة

وذكرت الوزارة في بيان، أن القرار يشمل تلاميذ الصف الخامس الابتدائي، وطلبة الصفين الأول والثاني المتوسط، والصفين الرابع والخامس الإعدادي، فضلاً عن طلبة ومعاهد الفنون الجميلة.ويأتي القرار ضمن الإجراءات المتعلقة بمعالجة الدرجات الحرجة للطلبة المشمولين، وفقاً لما أقرته هيئة الرأي في الوزارة.