‏ التعليم تعلن إطلاق التقديم إلى تخصص الطاقة النووية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "شروط وضوابط التقديم تتضمن أن يكون الطالب من خريجي الدراسة الإعدادية للفرع (العلمي) للعام الدراسي 2026/2025 للدور (الأول) وفي حال عدم استكمال الخطة من الممكن السماح لخريجي الدور (الثاني) بالتقديم على الا يقل معدل الطالب النهائي عن 90% للقبول في قسم تقنيات الطاقة النووية/الكلية التقنية الهندسية - ولايقل معدل الطالب النهائي عن 80% للقبول في قسم تقنيات الطاقة النووية/ كلية البوليتكنك للتخصصات الهندسية- بغداد، كما يشترط للقبول اجتياز المقابلة العلمية والشخصية".وأضافت ان "الطالب يمكنه التقديم على احد القسمين ويكون عبر تطبيق (منصة قدم) ويستمر إلى غاية يوم الخميس الموافق 2026/10/22".