انسحاب واخلاء.. ماذا يحصل في شمال العراق؟

وقالت مصادر أمنية تركية، إن "تنظيم حزب - اتحاد مجتمعات ، أخلى 4 ملاجئ في منطقة بازي في جبل متينا بمحافظة في شمال بتاريخ 12 تشرين الأول الحالي".وأضافت أنه "في إطار رؤية تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي، وفي سياق الجهود المتواصلة لإخلاء الملاجئ التي تُشكل خطراً على أمن ، أخلى ملاجئ هيبات، وياجك، وصبري، وساسون".وتابعت أن "هذه الرؤية، التي أُطلقت لضمان استقرار المنطقة وتوطيد أواصر الأخوة التركية الكردية، تُنفذ بحزم ودون أي مساومة، وأن هذا التطور (إخلاء الملاجئ) يظهر استمرار العزم على المضي قدماً في عملية تركيا خالية من الإرهاب".وقالت المصادر إنه "بعد إنهاء أنشطة الكردستاني - اتحاد مجتمعات كردستان في جميع المناطق، يُتوقع تحقيق المصالحة الاجتماعية مع أعضاء الحزب الذين سيعودون إلى تركيا في المراحل اللاحقة من العملية، مستفيدين من قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي، المعروف بالقانون الإطاري، الذي أقره البرلمان التركي في 10 آب، وصدّق عليه الرئيس إردوغان في 18 من الشهر ذاته".ولفتت إلى أن "الهدف هو ضمان اندماج أعضاء العمال الكردستاني في المجتمع من خلال برامج متكاملة تُنفذ في مجالات عديدة كالتعليم والاقتصاد، وأنه مع نجاح هذه العملية يُراد لجميع فئات المجتمع أن تعيش معاً في سلام وطمأنينة في جميع أنحاء تركيا، على أساس الأخوة التركية الكردية".وأكدت المصادر أن "كل خطوة تُتخذ في إطار مهمة تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي وترسيخ الاستقرار في المنطقة ستكون بمنزلة بارقة أمل لمستقبل سلمي تستحقه الأمة".وجاء التأكيد التركي لإخلاء الملاجئ الأربعة بعدما أعلن حزب العمال الكردستاني، في بيان أصدره الخميس الماضي، أنه سحب قبل أيام قليلة جميع مسلحيه من تركيا، كما قام بإخلاء 4 أنفاق ومواقع عسكرية في متينا غرب زاب شمال العراق في الفترة ذاتها، على الرغم من بُعدها عن الحدود، حتى لا تعدّها تهديداً.وأوضح الحزب أن هذه الخطوة تهدف إلى القضاء على أي ذريعة للحكومة التركية لاستمرار التباطؤ في تنفيذ القانون الإطاري (قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي) الذي يسمح بعودة أعضاء الحزب واندماجهم في المجتمع.