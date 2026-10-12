التربية تقر ضوابط احتساب الشهادات وتشكل لجنة وزارية لدراسة حالات محددة

وذكر لوزير التربية، في بيان، أن "القرار جاء خلال جلسة هيئة الرأي المنعقدة برئاسة وزير التربية ".وأوضح البيان أن "احتساب الشهادات سيخضع للسلطة التقديرية للوزارة، مع مراعاة توافر التخصيص المالي، وتطابق الشهادة مع الاختصاص الوظيفي، فضلاً عن الحاجة الفعلية للمؤسسة".وأضاف أن "الهيئة قررت تشكيل لجنة وزارية رفيعة المستوى لدراسة حالات الموظفين الأوائل في كلياتهم، ممن جرى تعيينهم عن طريق مجلس الخدمة، إلى جانب الموظفين الحاصلين على شهاداتهم قبل صدور قانون عام "2020.وأشار البيان إلى أن نتائج دراسة اللجنة ستُعرض على الجهات المعنية للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها.