في البصرة.. وفاة مستشار للمحافظ بحادث سير

توفي، اليوم الثلاثاء، مستشار لمحافظ البصرة بحادث سير في قضاء الزبير.

وقال مراسل السومرية، إن استشاري محافظ البصرة لشؤون الخدمات توفي بحادث مروري. وأضاف مراسلنا أن الحادث وقع في قضاء الزبير.