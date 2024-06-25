خلال عيد الغدير.. أربعة ملايين زائر لمرقد الإمام علي

أعلنت العتبة العلوية، مساء الثلاثاء، عن عدد زائري مرقد الإمام علي (عليه السلام) خلال عيد الغدير.



وقالت العتبة في بيان، إن "عدد زائري مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) طيلة أيام عيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر بلغ قرابة أربعة ملايين زائر".





يشار الى أن المسلمين الشيعة يحتفلون سنوياً بعيد الغدير الذي يوافق 18 من شهر ذي الحجة والذي يعتبرونه اليوم الذي أوصى فيه النبي محمد (ص) بالإمام علي (ع) خليفة من بعده بعد إنهائه حجة الوداع سنة 10 هجرية، وجرت الوصية في "غدير خم" قرب مكة المكرمة.