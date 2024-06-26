المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من الحدائق العامة في الكرخ

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وضمن الخطط المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد، وبهدف المحافظة على الحدائق والمساحات الخضراء كونها تعد متنفس المواطن البغدادي، رفع الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد الكتل الكونكريتية من داخل الحدائق العامة في منطقة "حي العامل" بجانب الكرخ".