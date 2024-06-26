قوات الشغب تعتدي بالضرب المبرح على المحاضرين المتظاهرين في البصرة (فيديو)

وبحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تهجم ضابط "شاب" على أحد المتظاهرين، ليتبعه عدد من قوات مكافحة الشغب والاعتداء على بقية المتظاهرين بالهراوات وأجهزة الصعق الكهربائية، بالرغم من سلمية المتظاهرين.وتظاهر عدد من المحاضرين أمام مديرية تربية البصرة للمطالبة بحقوقهم ورفضا لتهميشهم والوقوف على هذا الملف وايضاح جميع ملابساته وأسباب التأخير، كما أكد المتظاهرون.