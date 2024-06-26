محافظ ذي قار يترأس اجتماعا طارئا بشأن ملف الكهرباء

وبحسب بيان لمكتبه الإعلامي، قال العمري "نرحب بوكيل وزير الكهرباء والوفد المرافق له"، مبينا ان "اللقاء الأخير بوزير الكهرباء، بينا فيه ظرف ذي قار الخاص وارتفاع درجات الحرارة فيها بالاضافة الى كونها محافظة منكوبة".وأضاف العمري، "نشدد على ضرورة انشاء محطة كهرباء جديدة في ذي قار، لان العدد السكاني للمحافظة تجاوز الـ3 ملايين نسمة"، لافتا الى انه "من حق ابنائنا في المحافظة ان يخرجوا ويتظاهروا سلمياً ويحتجوا على مطلب مهم وهو الكهرباء ونحنُ معهم ومع مطلبهم المشروع".وخاطب العمري، وفد وزارة الكهرباء قائلا "محافظة ذي قار ساخنة وتنتظر منكم الكثير من الامكانيات والحلول الدائمية التي تخدم ذي قار أبنائها، فيما نثمن الجهود الاستثنائية التي تبذلونها في ظل هذه الأجواء".وتابع العمري "هبوط الفولتية في المحافظة أمر مزعج جداً في ذي قار، ونرجو السيطرة على هذا الموضوع".من جانبه، تحدث وكيل وزارة الكهرباء بالاتي:-لنا الشرف ان نكون اليوم في مدينتنا ذي قار، ونحن مع مطالب المتظاهرين الحقة، مؤكدا أن ما تحدث به رئيس مجلس محافظة ذي قار المهندس عبدالباقي العمري، هو محل احترام وهو نابع من حرصه على مدينته وتحن هنا لخدمتكم. –-تم عقد اجتماع يوم أمس الثلاثاء مع الوزير والوزارة ايدت المشاريع التي قُدمت لها من قبل مجلس محافظة ذي قار، ونحن اعددنا محضر عمل بهذا الشأن، حيث لا يخفى على الجميع اهمية ذي قار واحتياجها للطاقة الكهربائية، كما وجه الوزير بمنح الصلاحيات للسادة المديرين في المحافظة، وسنخصص لهم الاموال اللازمة للتعاقد.-طروحات حكومة ذي قار شجعتنا للعمل اكثر وللنجاح وتقديم خدمة في المحافظة وهذا ليس كلام فقط، فنحن لدينا التزام اخلاقي وعشائري، وستكون هنالك لجنة مشتركة مع المحافظة للعمل والمتابعة خلال الأيام المقبلة.