كربلاء.. الجداول "الناشفة" لا تعني وجود أزمة وجريان المياه "لن يكون دائميًا" بعد الان

وقال مدير الموارد المائية في كربلاء عبد الأمير رشيد، للسومرية نيوز، ان "جدول الحسيني وبني حسن، هي احدى تفرعات نهر الفرات"، مشيرا الى ان المديرية مرتبطة باتفاقات زمنية وستراتيجيات مع الوزارة المركزية بشأن الاطلاقات".وأضاف ان "الفترة المحصورة بين تنفيذ الخطة الشتوية وبداية الخطة الصيفية تكون الاطلاقات اقل بنهر الفرات باعتبار يتم اطلاق المياه الى الجداول فقط لأغراض استخدامات الاسالة والاعمال المدنية، لأن اعمال السقي قد انتهت خلال هذه الفترة".ويبين أن "العمل يجري بنظام المراشنة أي تقسيم الاطلاقات المائية لكل منطقة وفق جدول زمني وبمايتيح السقي لفترة محددة وإيقاف المياه منعا للهدر".