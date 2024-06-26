باللغة العربية.. تغريدة من السفير الياباني حول مشروع القرية اليابانية في الموصل

السومرية نيوز – محليات



أكد السفير الياباني في العراق فوتوشي ماتسوموتو، اليوم الأربعاء، مواصلة بلاده تواصل الوقوف إلى جانب الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع العراقي.



وذكر ماتسوموتو في تغريدة كتبها باللغة العربية على منصة "أكس" تويتر سابقاً، "قمت وية محافظ نينوى عبد القادر الدخيل بوضع حجر الأساس لمشروع القرية اليابانية في حي رجم حديد بالموصل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل). راح يوفر المشروع السكن للنازحين اللي همة في حالة يرثى لها".



وأضاف، "تواصل اليابان الوقوف إلى جانب الفئات الأكثر ضعفاً مثل النازحين داخلياً بالمجتمع العراقي". قمت وية محافظ نينوى السيد عبد القادر الدخيل بوضع حجر الأساس لمشروع القرية اليابانية في حي رجم حديد بالموصل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل). راح يوفر المشروع السكن للنازحين اللي همة في حالة يرثى لها. تواصل اليابان الوقوف إلى جانب الفئات الأكثر ضعفاً… pic.twitter.com/wtkbrKBgWU — Futoshi Matsumoto 🇯🇵🇮🇶 (@JAPANAmbIRAQ) June 26, 2024