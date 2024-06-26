باللغة العربية.. تغريدة من السفير الياباني حول مشروع القرية اليابانية في الموصل

قمت وية محافظ نينوى السيد عبد القادر الدخيل بوضع حجر الأساس لمشروع القرية اليابانية في حي رجم حديد بالموصل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل). راح يوفر المشروع السكن للنازحين اللي همة في حالة يرثى لها. تواصل اليابان الوقوف إلى جانب الفئات الأكثر ضعفاً… pic.twitter.com/wtkbrKBgWU
— Futoshi Matsumoto 🇯🇵🇮🇶 (@JAPANAmbIRAQ) June 26, 2024
قمت وية محافظ نينوى السيد عبد القادر الدخيل بوضع حجر الأساس لمشروع القرية اليابانية في حي رجم حديد بالموصل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل). راح يوفر المشروع السكن للنازحين اللي همة في حالة يرثى لها. تواصل اليابان الوقوف إلى جانب الفئات الأكثر ضعفاً… pic.twitter.com/wtkbrKBgWU