قريب من مستودع وقود.. حريق "واسع" داخل بستان جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، باندلاع حادث حريق واسع في منطقة اللطيفية جنوب بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني توجهت نحو حريق واسع في احد بساتين ناحية اللطيفية جنوب بغداد، في محاولة للسيطرة عليه".



وأضاف، أن "الحادث يبعد 300 متر عن مستودع للوقود".