كادت أن تحدث كارثة.. تحطم محرك طائرة أردنية قبل الإقلاع من بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "خللاً أصاب محرك إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية الأردنية قبيل إقلاعها من مطار بغداد الدولي"، مبيناً أن "الرحلة تأجلت إلى حين توفر طائرة بديلة".وبحسب المصدر، فإن "الخلل وقع قبيل إقلاع الطائرة، ولو حدث اثناء الاقلاع لوقعت كارثة".