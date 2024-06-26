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النقل تعلن تأجيل فتح مطار بغداد أمام المواطنين.. هذه الأسباب
محليات
2024-06-26 | 16:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,592 مشاهدة
أعلن وزارة النقل، اليوم الأربعاء، تأجيل فتح مطار بغداد الدولي أمام المواطنين؛ لأسباب فنية.
وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "نود إعلامكم بأنّه تقرر تأجيل فتح مطار بغداد الدولي أمام المواطنين، وذلك لأسبابٍ فنية، تندرج في إطار حرصنا على ضمان أعلى مستويات الأمان والكفاءة وتحقيق أعلى درجات الانسيابية في عمل المطار، فمع استمرار خطة التفويج العكسي لحجاج بيت الله الحرام، تقرر تأجيل الفتح الجزئي للمطار لحين استكمال عملية التفويج العكسي، وإنجاز الخطط الموضوعة لفتح المطار، بالاشتراك مع الجهات المعنية".
وأتم البيان، "لذا حرصا منّا على إنجاز هذه المهمة، وتقديم الخدمات اللازمة للمسافرين، سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لفتح المطار حالما يتم تحديده".
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