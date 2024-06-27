القضاء يوجه باتخاذ إجراءات قانونية شديدة بحق مسربي الأسئلة الوزارية

السومرية نيوز – محليات



وجه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، باتخاذ الإجراءات القانونية الشديدة بحق مرتكبي جريمة تسريب الاسئلة الوزارية وبيعها.

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المجلس وجه قضاة التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية الشديدة بحق مرتكبي جريمة تسريب الاسئلة الوزارية وبيعها".



وأضاف أن "المجلس وجه أيضا باتخاذ الإجراءات القانونية الشديدة بحق المخالفين لتعليمات السلامة والأمان الخاصة بالدفاع المدني".