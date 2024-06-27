توضيح من التربية بشأن قطع إجازة المصاحبة وإجازة الخمس سنوات (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات



أكدت وزارة التربية/ المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي، اليوم الخميس، عدم ممانعتها من تسجيل مباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية الذين يرومون قطع إجازة المصاحبة أو إجازة الخمس سنوات في ديوان المديرية لحين بدء العام الدراسي المقبل.



جاء ذلك في وثيقة صادرة من وزارة التربية /المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي أطلعت عليها السومرية نيوز.