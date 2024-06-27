كلاب سائبة تقتل طفلا في البصرة

أفاد مصدر أمني، بمقتل طفل بعد مهاجمته من كلاب سائبة في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "استخبرنا من مركز الصحي في قضاء سفوان وجود طفل متوفي بعد هجوم كلاب سائبة عليه".

وأضاف المصدر "تم اخراج مفرزة من مركز شرطة سفوان وشوهدت جثة الطفل".