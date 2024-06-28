هل تشمل عملية التصويت الزائرين الإيرانيين في العراق ؟

السومرية نيوز – محليات

أكد السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، أن عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في العراق تشمل الجالية المقيمة وزائري العتبات، منوهاً إلى أنها تسير بانسيابية عالية.

وقال محمد كاظم آل صادق، في تصريح تابعته السومرية نيوز، إن "الجمهورية الإسلامية تشهد اليوم عرساً انتخابيا واستحقاقا تاريخيا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يحل خلفاً للشهيد الراحل آية الله رئيسي".

وفتحت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة اليوم، لاختيار رئيس من بين 4 مرشحين بعد انسحاب 2 منهم.

وكانت الانتخابات مقررة في ربيع 2025، لكن تم تقديمها إلى 28 حزيران بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي وسبعة مرافقين له، أبرزهم، وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، في تحطم مروحية بشمال غرب البلاد في 19 أيار.

وبشأن الاقتراع في العراق، أوضح: "لدينا 6 مراكز من محافظات الشمال أربيل والسليمانية إلى بغداد، كربلاء، النجف والبصرة. لدينا مراكز ثابتة ومتنقلة".

في هذا الصدد، بيّن أن "(مركز الاقتراع) في البصرة على سبيل المثال، يتولى عملية اقتراع ميسان والناصرية، والنجف تتولى عملية الاقتراع للجالية الإيرانية المقيمة في المثنى والديواني".