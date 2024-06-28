للنهوض بمستوى العمل الأمني.. تشكيل لجنة لتقييم القادة الأمنيين ونشاطاتهم

وقال عليوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "للنهوض بمستوى العمل الأمني والعسكري ومتابعة العمليات الأمنية والاشراف على الأساليب المتبعة في تنفيذ القانون وخطوات تحقيق الامن، تم تشكيل لجنة تقييم القادة الأمنيين ونشاطاتهم وخططهم فيما يخص الجاهزية الأمنية وفق المعايير المهنية المتعلقة بالنزاهة والخبرة والكفاءة".وأضاف، انه "نؤكد رفضنا لظاهرة الانتشار العسكري في شوارع العاصمة والتي باتت مكتظة بالمظاهر العسكرية والعمل على مواكبة التطور العالمي الأمني من خلال رفع مستوى الجهد الاستخباري واستخدام أحدث الطرق التكنولوجية وكاميرات المراقبة".