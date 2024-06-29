المهجرين النيابية تؤكد "استحالة" إغلاق ملف النزوح خلال المدة المقررة له

وقال نائب رئيس اللجنة شريف سليمان في حديث لـ السومرية نيوز، إن "موعد 31 تموز 2024 المحدد من قبل الحكومة لإرجاع جميع النازحين الى مناطق سكناهم غير كافٍ، بل من المستحيل"، مستدركا "خاصة في ما يخص مخيمات النازحين من أهالي سنجار في محافظة دهوك".وأضاف سليمان، أن "هناك أمور عدة ينبغي ان تقوم بها الحكومة قبل ارجاع النازحين، ومنها موضوع التعويضات إضافة الى ان الوضع الأمني غير مستتب بالشكل الأمثل في سنجار، ناهيك عن الواقع الخدمي المنعدم تقريبا في هذه المناطق إضافة الى قلة فرص العمل".وتابع سليمان، أن "الوقت المقدر لإعادة النازحين ليس كافيا ويحتاج الى تمديد من أجل اكمال جميع هذه المتطلبات ووجود برنامج مكثف وخطوات عملية أكثر مما موجودة هي الآن".وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، 24 حزيران 2024 عن عودة (397) نازحا يسكنون خارج مخيمات دهوك إلى مناطقهم الأصلية في سنجار.