اليوم.. بغداد تحتضن اجتماعات الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب للمرة الرابعة

وقال الناطق الرسمي باسم نقابة الصحفيين العراقيين محمد سلام في حديث للسومرية نيوز، ان أعمال اجتماعات الامانة العامة لاتحاد العام للصحفيين العرب تنطلق اليوم في مقر العام لنقابة الصحفيين العراقيين، مشيرا الى انه للمرة الرابعة تحتضن بغداد اجتماعات الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب خصوصا وان نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي هو رئيس الاتحاد للدورة الثانية".وأضاف، أن "الاجتماع يضم 19 دولة مشاركة برئاسة العراق ونيابة كل من المغرب والكويت وتونس والسودان، موضحا أن أعضاء الأمانة 15 دولة حضروا بالإجماع للمشاركة باجتماع بغداد فيما يتضمن جدول الأعمال فقرة عن أحداث غزة.وتنطلق الاجتماعات في وقت تحتفل فيه الأسرة الصحفية العراقية بالذكرى 155 للعيد الوطني للصحافة العراقية، وفقاً لسلام.