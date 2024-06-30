القضاء يجري أول محاكمة متهمين عبر برنامج "الفيديو كونفرنس"

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "هذه هي المحاكمة الأولى تجري في محكمتي جنايات واسط والبصرة، حيث أجريت المحاكمة الأولى في محكمة جنايات واسط من خلال هذه التقنية بحق متهمين مودعين في قسم إدارة النزلاء والموقوفين في العاصمة بغداد عن جريمتي سرقة مبالغ مالية ومواشي وتم الافراج عنهما".وأضاف المركز، "اما المحاكمة الثانية فقد أجريت في محكمة جنايات البصرة بحق متهم مودع في سجن بغداد المركزي عن جريمة سرقة".وتابع المركز أن "المحكمتين استمعت إلى اقوال المتهمين بتوفر كافة الضمانات وحضور الادعاء العام والمحامي المنتدب".