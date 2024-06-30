هيئة الحج: سنجري قرعة الحج الشهر المقبل

وقال الشيخ المسعودي في مؤتمر صحفي عقده في مطار بغداد الدولي، ان "الهيئة ستنهي مساء اليوم التفويج العكسي لجميع الحجاج العراقيين، حيث اكملت الهيئة التفويج بزمن قياسي يتحقق لأول مرة، وهو الافضل من بين بعثات الحج الإسلامية، مبينا ان الحجاج العراقيين كانوا سفراء لبلدهم بين حجاج الدول الاسلامية وتميزوا بانتظامهم".واضاف ان "بعثة الحج العراقية حققت وللعام الثاني على التوالي جائزة لبيتم الكبرى كأفضل بعثة حج اسلامية تقييما بالمعايير والمواصفات المطروحة لعام ١٤٤٥ هجرية، حيث تقدمت البعثة بجوانب التنظيم والسكن والنقل والاعاشة على جميع البعثات".واكد الشيخ المسعودي ان "الحصول على الجائزة كان بفضل الابطال من الكوادر الادارية والمتعهدين والمرشدين الدينيين والبعثة الطبية والقوات الامنية ووزارة النقل وسلطة الطيران المدني والخطوط الجوية العراقية وادارات المطارات العراقية، مهديا هذا الفوز الكبير لشهداء العراق والى الموظف (علي عبد محسن) الذي وافاه الأجل في الديار المقدسة وهو خادما للحجاج".ولفت الى "نية هيئة الحج والعمرة اجراء قرعة الكترونية للحج لموسم ونصف، خلال شهر محرم الحرام، حيث يتبقى عدد من حجاج قرعة عام ٢٠٢٣ لم يسافروا بسبب توقف مواسم الحج اثر جائحة كورونا".