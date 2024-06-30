مصرع وإصابة ستة أشخاص بحادث على طريق كركوك بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن " حادث سير مروع وقع مساء اليوم، باصطدام عجلات على طريق كركوك بغداد".

وأضاف المصدر أن "الحادث تسبب بمصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".