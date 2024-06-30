هزة أرضية يشعر بها سكان مدينتين عراقيتين

أفاد مصدر محلي، بحدوث هزة أرضية شعر بها سكان مدينتين عراقيتين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هزة أرضية شعر بها سكان مدينة السليمانية وقضاء الطوز شرق صلاح الدين".

ويشهد العراق بين مدة وأخرى تسجيل هزات أرضية بدرجات متنوعة على مقياس ريختر، أغلبها تكون ارتدادية لزلازل تضرب دول الجوار وتحديدا إيران وتركيا.