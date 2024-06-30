واسط.. حزب الله ينفي "مزاعم" وجود تطوع بصفوف أي جهة

نفى حزب الله في العراق، الاثنين، ما وصفها "مزاعم" وجود تطوع بصفوف أي جهة.

وقال مكتب الحزب في محافظة واسط في بيان، "يا أبناء محافظة واسط الكرام نود أن نبين لكم بأن حزب الله العراق هو أحد الأحزاب السياسية العراقية العاملة في الساحة العراقية والمسجلة في دائرة شؤون الأحزاب في مفوضية الانتخابات حيث فتح الحزب أبوابه أمام أبناء محافظتنا العزيزة ولسيرة الحزب المسطرة بدماء الشهداء وحسن سلوك أبناءه والتاريخ الجهادي الكبير وسمعته الطيبة دفعت الكثير من أبناء شعبنا الكريم بالانضمام له".

وأضاف "مما أثار حفيظة بعض الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام والذين نبذهم الشعب العراقي وخوفا على مصالحهم الدنيوية الزائلة بإذن الله تعالى وهمة الخيرين أصبحوا ينشرون ضد هذا الحزب المجاهد الصابر المؤمن ينشرون الاكاذيب محاولين بذلك تشويه صورة الحزب التي رسمتها الدماء الطاهرة".

وتابع البيان "اننا في حزب الله ننفي هذه المزاعم وليس لدينا اي تطوع على صفوف اي جهة وإذ نؤكد اننا حزب سياسي يعمل حسب ضوابط قانون الاحزاب"، مشيراً الى "ملاحقة هؤلاء الفاسدين وجيوشهم وصفحاتهم قانونيا لينالوا جزائهم العادل".