زيادة رواتب فئة من المتقاعدين

وقال للعمل والضمان الاجتماعي، باكوك ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إنه "بتوجيه من رئيس حكومة إلاقليم وقرار من ، تم تطبيق زيادة الحد الأدنى لرواتب متقاعدي القطاع الخاص إلى 500 ألف دينار في خطوة تهدف لتحسين الوضع المعيشي لهذه الفئة".وبين أن "الذين كانت رواتبهم سابقاً تتراوح بين 150 و400 ألف دينار، أصبح الحد الأدنى لرواتبهم اعتباراً من شهر أيلول 500 ألف دينار"، مؤكداً أنه "تم تثبيت ذلك والعمل بالقرار".وأوضح باكوك أن "العمال المتقاعدين شأنهم شأن موظفي القطاع العام تحتسب رواتبهم التقاعدية وفقاً لسنوات الخدمة والاختصاص وآخر راتب كانوا يتقاضونه".وأشار إلى أن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي المعمول به في إلاقليم يحدد التقاعد للرجال عند بلوغ سن الستين وإكمال 20 عاماً من الخدمة، وللنساء عند بلوغ سن الخامسة والخمسين وخدمة 20 عاماً".وأضاف المسؤول أن "عدد العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي تجاوز 350 ألف شخص، بينهم 225 ألفاً جرى شمولهم خلال التشكيلة التاسعة لحكومة إلاقليم"، لافتاً إلى أنه "تم البدء بصرف رواتب أيلول للعمال المتقاعدين بحد أدنى 500 ألف دينار".