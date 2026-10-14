منفذ طريبيل: ضبط شاحنتين بسبب التلاعب الجمركي وهدر المال العام

وقال المتحدث باسم الهيئة، ، في بيان ورد لـ ، إن "مديرية منفذ طريبيل الحدودي تمكنت من ضبط الشاحنتين في بوابة البحث والتحري، وكانتا محملتين بمادة الكارتون الفارغ ذي المنشأ ، مبيناً أن الكشف أظهر وجود تلاعب في البند الجمركي وتغيير وصف البضاعة بهدف الاستفادة من الإعفاءات خلافاً للضوابط النافذة، ما تسبب بهدر المال العام".وأضاف أن "محضر ضبط أصولياً نُظّم بالحادث، وأُحيلت الشاحنتان إلى مركز شرطة طريبيل، تمهيداً لعرضهما أمام قاضي تحقيق الرطبة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".