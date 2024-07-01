حادث مأساوي.. مصرع امرأة وإصابة 7 إثر انقلاب عجلة في الطارمية

السومرية نيوز – محليات



افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمصرع واصابة 8 اشخاص بينهم امرأة نتيجة حادث سير مروع في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "حادث انقلاب عجلة تقل 8 اشخاص من مطعم البركة ضمن منطقة المشاهدة في قضاء الطارمية شمالي بغداد".



وأشار المصدر الى ان "الحادث اسفر عن مصرع امرأة واصابة 7 اشخاص اخرين".