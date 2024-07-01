حريق بمنطقة النهضة وسط بغداد.. والدفاع المدني يكشف التفاصيل (صور)

المديرية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان فرق الدفاع المدني اخمدت حادث حريق اندلع داخل جملون مشيد من ألواح "الجينكو" مخالف لتعليمات السلامة متخذ كمخزن للدراجات النارية واسطوانات غاز القداحات شديد الاشتعال فوضوي متنوع الخزين يفتقر الى أدنى شروط السلامة ومتطلبات الدفاع في منطقة النهضة شارع الظلال وسط بغداد.وأضافت ان فرق الدفاع المدني استنفرت وطوقت النيران في المجملون المحترق وأبعدت خطر انتشار الحريق، والسيطرة وانقاذ تسعة جملونات ملاصقة مملوءة بالبضائع المتنوعة وايضا المخالفة لشروط السلامة تم إحالتها إلى الجهات القضائية حسب قانون الدفاع المدني 44 لسنة 2013.على أثر ذلك، طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق اجراءات السلامة المهنية الصادرة من مديرية الدفاع المدني رغم التحذيرات السابقة للمديرية، بحسب البيان.