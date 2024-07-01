التقاعد تعلن البدء بصرف رواتب المتقاعدين

السومرية نيوز – محليات



أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاثنين، البدء بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران.



وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الهيئة بدأت بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر حزيران وبشكل تدريجي".



ودعت الهيئة "كافة ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم".