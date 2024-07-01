اندلاع حريق في منطقة البوعيثة ببغداد (فيديو)

وذكر المصدر للسومرية نيوز، ان فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق داخل عدد من محال التجاوز ضمن منطقة البوعيثة في الدورة بالعاصمة بغداد.يشار الى أن بغداد ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.