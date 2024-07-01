نقابة الصحفيين ترد على "مايك والتز": القضاء العراقي أصبح رمزاً لوحدة البلاد

وذكرت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تعبر عن رفضها واستنكارها الشديدين لتصريحات السيناتور مايك والتز عضو مجلس الشيوخ الامريكي من الجمهوريين التي أساء فيها للعراق أولا ومجلس القضاء الأعلى ورئيسه بشكل خاص في سابقة لم نعهدها من قبل".وأضافت، "وإذ تستنكر الأسرة الصحفية العراقية هذه التصريحات المسيئة، وتؤكد دعمها الكامل للقضاء العراقي ورئيسه القاضي فائق زيدان ولكل التشكيلات القضائية الأخرى لأن القضاء في العراق أصبح رمزا لوحدة البلد وعاملا مهما في استقراره وحارسا للديمقراطية والعدالة على مدى سنوات طويلة".وعبّرت النقابة ايضاً – بحسب البيان - عن "رفضها للتدخل بالشؤون الداخلية للعراق والمساس بسيادته بعد ان ضحى آلالاف من العراقيين بحياتهم من اجل تلك السيادة لوقوفهم بوجه الإرهاب على مدى السنوات الماضية".