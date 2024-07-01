النجف.. نشر "مظلات" في الشوارع المؤدية لمرقد الإمام علي (ع)

وتأتي هذه الخطوة في محاولة لتخفيف حدة حرارة الشمس عن الزائرين.وشهد البلاد مؤخراً درجات حرارة مرتفعة وصلت في بعض المحافظات إلى أكثر من 50 مئوية، قبل أن تعود الأسبوع الحالي لتسجل انخفاضاً قليلاً.أدناه الصور: