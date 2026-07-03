العثور على مضافة لداعش وتدميرها في عمق الصحراء بالانبار

وقال آمر الفوج، سلام سليمان المحلاوي، في تصريح خاص لـ” نيوز”، إن “قوة من فوج حشد القائم الأول نفذت عملية عسكرية واسعة في عمق ضمن قاطع المسؤولية، امتدت حتى حدود قاطع عمليات ، بهدف ملاحقة فلول عصابات الإرهابية”.وأضاف المحلاوي أن “العملية أسفرت عن العثور على مضافة تستخدمها عناصر داعش، تضم مخزناً للوقود ودراجة نارية”، مبيناً أنه “تم إحراق المضافة ومحتوياتها في موقعها لمنع استخدامها مجدداً”.وأكد أن “العمليات الأمنية لا تزال مستمرة في المنطقة لتعقب ما تبقى من فلول التنظيم الإرهابي، وتطهير المناطق الصحراوية وتعزيز الأمن والاستقرار".