البصرة: تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس المقبلين

وقال مجلس المحافظة في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس المقبلين بمناسبة تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي".واعلنت وبغداد تعطيل دوام الاربعاء المقبل للمناسبة ذاتها.