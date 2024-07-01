في الديوانية.. تظاهرة للعشرات من أصحاب المولدات

تظاهر العشرات من أصحاب المولدات الكهربائية في محافظة الديوانية، وقرروا إطفاء عمل مولداتهم.

وقال مصدر محلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الديوانية تشهد عدم تشغيل أصحاب المولدات بعد تظاهرهم أمام مبنى المحافظة".

وأضاف المصدر أن "المتظاهرين طالبوا برفع سعر الجباية او تقليل ساعات التشغيل بعد أن حددت المحافظة التشغيل من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 6 صباحا من اليوم التالي بقيمة 8 الاف دينار للأمبير الواحد، وطالبوا بأن يكون سعر الأمبير 9 الاف دينار".

ولفت المصدر الى أن "المتظاهرين أكدوا عدم تنفيذ وعود الحكومة بدعم سعر التر 200 دينار وأشاروا إلى ان حصة الكاز لا تكفي للتشغيل".