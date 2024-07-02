المؤبد "لمسؤول التوبة" في صلاح الدين

السومرية نيوز – محليات

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن المؤبد على مجرم ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابية ويعمل مسؤول التوبة.



وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرم يحمل السلاح ويعمل على تهديد المواطنين بعد أحداث حزيران 2014".

وأضاف أن "الحكم بحقه صدر استناداً لأحكام المادة الثانية /1 ،3 وبدلالة المادة الرابعة من /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".