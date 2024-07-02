عمليات بغداد تغلق 6 شركات وتلقي القبض على أصحابها في العاصمة

السومرية نيوز – محليات

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن اغلاق 6 شركات والقاء القبض على أصحابها في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تزامناً مع الخطة الأمنية وعمليات البحث والتفتيش المناطقي، تمكنت قطعاتنا الأمنية متمثلةٌ باللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية، بالاشتراك مع مفارز من (جهاز المخابرات العراقي، مديرية الأمن/السياحي، الاقتصادي) ومن خلال تنفيذها لعمليات تفتيش وتدقيق شركات السفر والسياحة والمطاعم المخالفة للضوابط والشروط، تم غلق 6 شركات للسفر ومكاتب الدلالية واعتقال ستة اشخاص مخالفين لضوابط وشروط هيئة السياحة في منطقتي (الحرية، حي العدل) بجانب الكرخ".

وأضافت ان "ذلك تم وفق محضر غلق اصولي".