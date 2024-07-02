موجة سريعة وأيام طويلة من "الحرارة الهادئة".. الدرجات لن تتوحش قبل أسبوعين من الان

وبحسب خرائط الطقس فأنه خلال اليومين القادمين تعود الأجواء صيفية عادية حيث من المتوقع ان يطرأ المزيد من انخفاض الحرارة، بدرجات حرارة حول معدلاتها، حيث يتوقع أن تسجل في بغداد 43 درجة مئوية نهارا و 46 درجة جنوباً.وتكون الاجواء معتدلة نسبياً خلال ساعات الليل والصباح الباكر نتيجة تسرب رياح معتدلة، لكن لن تستمر طويلاً حيث من المتوقع ارتفاع الحرارة بشكل واضح يومي الجمعة والسبت وربما تصل إلى الـ50 درجة مئوية في مناطق عديدة من وسط وجنوب البلاد.ويشمل الارتفاع مناطق الشمال والمنطقة الغربية لكن بشكل أقل، وتنخفض مجدداً من الأحد وتعود إلى معدلاتها الطبيعية، فيما تشير التوقعات الى ان الموجات الحارة ستبدأ من منتصف شهر تموز الحالي وحتى نهاية اب.