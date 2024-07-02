عمارات السماوة "تتعرى".. إزالة شاملة لواجهات "الكوبوند" سريعة الاشتعال (صور)

السومرية نيوز-محليات



باشرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، بحملة واسعة لإزالة واجهات العمارات والمحال التجارية في السماوة المصنوعة من مادة "الكوبوند" سريعة الاشتعال.

وجاءت الحملة بحسب مصادر محلية، على خلفية تسجيل عدة حرائق في المدينة بسبب هذه المادة اخرها وكالة لبيع الاصباغ.



وسبق ان حذرت مديرية الدفاع المدني، من استخدام هذه المادة في تغليف الواجهات بسبب قدرتها السريعة على الاشتعال مع ارتفاع درجات الحرارة وتسجيل أي عارض كهربائي في الاسلاك بسبب الحرارة يؤدي الى احتراق هذه المواد بسرعة.