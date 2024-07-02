العراق يسجل 17 هزة أرضية خلال شهر واحد

كشفت نشرة للهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء، عن تسجل 17 هزة ارضية في العراق خلال حزيران الماضي.

وجاء في النشرة التي تلقت السومرية نيوز نسخة منها، "بلغ العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية في هذا الشهر 35 هزة أرضية". وأضافت "منها 17 هزة أرضية داخل العراق و15 هزة أرضية داخل ايران وهزة واحدة داخل تركيا، وأخرى داخل سوريا وأخرى أيضا داخل المملكة العربية السعودية". أدناه تفاصيل النشرة..