أمنية البصرة تكشف عن اجتماع مرتقب يخص "الكلاب السائبة"

أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عقيل طالب الفريجي، الثلاثاء، عن "اجتماع مرتقب" يناقش ملف الكلاب السائبة في البصرة.

وقال الفريجي في بيان، أن "الحفاظ على أمن وسلامة المواطن البصري هي من أهداف وأولويات اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة".

وأضاف الفريجي أن "وفاة الطفل على أثر عضة كلب في ناحية سفوان ألمتنا كثيراً ولذلك صار علينا لزاماً ان نعقد اجتماعا مع دوائر البيطري والصحة باسناد الأجهزة الأمنية في المحافظة لمناقشة ملف الكلاب السائبة في الأحياء السكنية في عموم مناطق المحافظة".

وتابع أن "الكثير من المناشدات التي وردتني بشكل شخصي من الأقضية والنواحي ومركز المدينة بخصوص الملف هنا صار من واجبي الرقابي والتشريعي ان اتابع ما وردني بكل دقة وعناية".