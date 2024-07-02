إخماد حريق داخل سوق شعبية شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بإخماد حريق داخل سوق شعبية شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تتمكن من السيطرة على حريق اندلع داخل عدد من المحال لبيع المواد الغذائية ضمن سوق الوحيلات في مدينة الصدر دون اصابات تذكر".

وأضاف المصدر أنه "حسب المعلومات الاولية الواردة الحادث نتيجة تماس كهربائي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.