تسجيل حالتي انتحار في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فتى تولد 2012 انتحر باسلوب اطلاق النار على نفسه داخل دارهم ضمن حي طارق في مدينة الصدر".

وأضاف أن "فتاة تولد 2012 انتحرت باسلوب شنق نفسها مستخدمة قطعة قماش (شال) داخل منزلها ضمن منطقة الزعفرانية".

وتسجل بغداد والمحافظات بين مدة وأخرى حالات انتحار لمختلف الفئات العمرية، يعزوها أطباء الى ضغوط نفسية وظروف تتعلق بمستوى المعيشة.