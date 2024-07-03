صرف مكافأة نهاية الخدمة لأكثر من 4 آلاف متقاعد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً لخطة الهيأة وبمتابعة رئيسها، باشرت الهيئة بصرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحالين الى التقاعد ضمن شهر تموز للمدنيين والعسكريين وقوى الأمن الداخلي، وأنجزت صرف مكافأة نهاية الخدمة خلال 48 ساعة من إستلام اول راتب تقاعدي".وأكدت ان "عدد القيود التي تم إنجازها بلغ (4711) قيداً"، وبإمكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل التوجه الى منافذ الصرف والمصارف لإستلام مكافأة نهاية الخدمة".